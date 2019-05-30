Припой оловянно-свинцовый ПОССу 18-2 проволока 2-4ММ ГОСТ 21930-76
Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
Не указана
Припой оловянно-свинцовый ПОС 30 проволока 5-8ММ ГОСТ 21930-76
Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
Не указана
Припой оловянно-свинцовый ПОС 90 чушка ГОСТ 21930-76 ООО "Векта 21 век"
Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
от 4442400₽
Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый ПОССу 40-2 трубчатый 1.9ММ 9.2КГ/М3 2.8кгс/см2 ГОСТ 21931-76 ЗАО "Завод припоев" Россия
Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
Не указана
Гафний металлический чистый ГФМ-2 АО "УНИХИМ с ОЗ" Россия
Гафний и изделия из него, порошки
Не указана
Припой оловянно-свинцовый ПОССу 30-2 проволока 5-8ММ ГОСТ 21930-76
Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
Не указана
Припой оловянно-свинцовый ПОССу 25-2 трубчатый 1.9ММ ГОСТ 21930-76
Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
Не указана
Припой оловянно-свинцовый ПОС-61 пруток круглый 8ММ ГОСТ 21931-76
Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
от 1090₽
Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый ПОС 40 проволока 0.4-1.1ММ 9.3КГ/М3 4.0кгс/см2 ГОСТ 21930-76 ЗАО "Завод припоев" Россия
Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
Не указана
Припой оловянно-свинцовый ПОССу 25-2 трубчатый 1.2-1.9ММ ГОСТ 21930-76
Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
Не указана
Порошок металлический цинковый ПЦ1 класс А ГОСТ 12601-76
Металлы цветные прочие, изделия из них, порошки
от 23250₽
Припой оловянно-свинцовый с флюсом ПОС 63 проволока 8ММ катушка 0.25КГ
Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
Не указана