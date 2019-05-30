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    Главная / Торговый портал / Гафний и изделия из него, порошки / Гафний металлический чистый ГФМ-2 АО "УНИХИМ с ОЗ" Россия
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    Гафний металлический чистый ГФМ-2 АО "УНИХИМ с ОЗ" Россия

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Гафний металлический чистый ГФМ-2 АО "УНИХИМ с ОЗ" Россия- Гафний и изделия из него, порошки
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    Гафний металлический чистый ГФМ-2 АО "УНИХИМ с ОЗ" Россия

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      Спецификация
      Добыча и обогащение руд редких металлов (циркония, тантала, ниобия и т.п.)
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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