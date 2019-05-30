Припой оловянно-свинцовый ПОССу 18-2 проволока 2-4ММ ГОСТ 21930-76 Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки Не указана В корзину

Припой оловянно-свинцовый ПОС 30 проволока 5-8ММ ГОСТ 21930-76 Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки Не указана В корзину

Припой оловянно-свинцовый ПОС 90 чушка ГОСТ 21930-76 ООО "Векта 21 век" Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки от 4442400 ₽ В корзину

Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый ПОССу 40-2 трубчатый 1.9ММ 9.2КГ/М3 2.8кгс/см2 ГОСТ 21931-76 ЗАО "Завод припоев" Россия Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки Не указана В корзину

Гафний металлический чистый ГФМ-2 АО "УНИХИМ с ОЗ" Россия Гафний и изделия из него, порошки Не указана В корзину

Припой оловянно-свинцовый ПОССу 30-2 проволока 5-8ММ ГОСТ 21930-76 Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки Не указана В корзину

Припой оловянно-свинцовый ПОССу 25-2 трубчатый 1.9ММ ГОСТ 21930-76 Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки Не указана В корзину

Припой оловянно-свинцовый ПОС-61 пруток круглый 8ММ ГОСТ 21931-76 Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки от 1090 ₽ В корзину

Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый ПОС 40 проволока 0.4-1.1ММ 9.3КГ/М3 4.0кгс/см2 ГОСТ 21930-76 ЗАО "Завод припоев" Россия Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки Не указана В корзину

Припой оловянно-свинцовый ПОССу 25-2 трубчатый 1.2-1.9ММ ГОСТ 21930-76 Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки Не указана В корзину

Порошок металлический цинковый ПЦ1 класс А ГОСТ 12601-76 Металлы цветные прочие, изделия из них, порошки от 23250 ₽ В корзину