Фильтр для воды грубой очистки HS10S-2AE с редуктором

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Фильтр для воды грубой очистки HS10S-2AE с редуктором- Установки для очистки питьевых, сточных вод и улучшения качества питьевых вод