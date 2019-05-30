Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Добавлено в корзину!
    Отправить запрос
    Удалено из корзины
    Главная / Торговый портал / Работы изоляционные / Производство изоляционных работ Ремонтно-изоляционные работы по отсечению путей миграции пластовых вод по стволу скважины с использованием раздвижного инструмента собственного производства ООО НПП "БУРИНТЕХ" Россия
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Производство изоляционных работ Ремонтно-изоляционные работы по отсечению путей миграции пластовых вод по стволу скважины с использованием раздвижного инструмента собственного производства ООО НПП "БУРИНТЕХ" Россия

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Производство изоляционных работ Ремонтно-изоляционные работы по отсечению путей миграции пластовых вод по стволу скважины с использованием раздвижного инструмента собственного производства ООО НПП "БУРИНТЕХ" Россия- Работы изоляционные
    1
    Производство изоляционных работ Ремонтно-изоляционные работы по отсечению путей миграции пластовых вод по стволу скважины с использованием раздвижного инструмента собственного производства ООО НПП "БУРИНТЕХ" Россия

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    Не указана
    В корзину
    Единица измерения:
    ШТ
    Заказать в один клик
    Авторизуйтесь, чтобы увидеть технические характеристики
    Сообщить об ошибке
    Поставщики
    • ФОНД РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство прочих строительно-монтажных работ
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

    Похожие товары

    Теплоизоляция трубная Цилиндр Rockwool 108х60 +650ГРАД ЦЕЛЬС НГ
    Работы по теплоизоляции трубопроводов для подачи горячей или охлажденной воды, котлов и трубных разводок
    от 708
    В корзину
    Техническое обслуживание лифта пассажирского KONE 1993ГОД 1000КГ замена крепления кнопочных элементов
    Работы по монтажу лифтов, эскалаторов и движущихся тротуаров, требующие специальной квалификации, включая ремонт и техническое обслуживание
    от 1827,6
    В корзину
    Теплоизоляция трубная Энергофлекс Супер 110ММ 25ММ 2М вспененный полиэтилен -40...+95ГРАД ЦЕЛЬС Г2 ТУ 2244-069-04696843-00
    Работы по теплоизоляции трубопроводов для подачи горячей или охлажденной воды, котлов и трубных разводок
    Не указана
    В корзину
    Техническое обслуживание лифта малогрузового на 2 остановки
    Работы по монтажу лифтов, эскалаторов и движущихся тротуаров, требующие специальной квалификации, включая ремонт и техническое обслуживание
    от 3500
    В корзину
    Техническое обслуживание лифта малогрузового 2013ГОД 100КГ на 3 остановки
    Работы по монтажу лифтов, эскалаторов и движущихся тротуаров, требующие специальной квалификации, включая ремонт и техническое обслуживание
    Не указана
    В корзину
    Теплоизоляция медных фреонопроводов по всей длине для труб 1/4" и 3/8" Энергофлекс вспененный материал
    Работы по теплоизоляции трубопроводов для подачи горячей или охлажденной воды, котлов и трубных разводок
    Не указана
    В корзину
    Выполнение высотных работ методом промышленного альпинизма
    Работы строительно-монтажные прочие, не включенные в другие группировки
    Не указана
    В корзину
    Услуги утепления труб Услуги по теплоизоляции трубопроводов и эстакад любой сложности ООО "АНТИКОР-М" Россия
    Работы по теплоизоляции трубопроводов для подачи горячей или охлажденной воды, котлов и трубных разводок
    Не указана
    В корзину
    Техническое обслуживание лифта пассажирского KONE 1993ГОД 1000КГ замена ролика замка двери шахты
    Работы по монтажу лифтов, эскалаторов и движущихся тротуаров, требующие специальной квалификации, включая ремонт и техническое обслуживание
    от 1827,6
    В корзину
    Теплоизоляция трубная Утеплитель Jermaflex НПЭ 42х9ММ -40...+95ГРАД ЦЕЛЬС Г1, Г2 Гамарт-Трубпласт ТУ 2244-001-33001434-04
    Работы по теплоизоляции трубопроводов для подачи горячей или охлажденной воды, котлов и трубных разводок
    Не указана
    В корзину
    Теплоизоляция трубная Энергофлекс 110/09 2М вспененный полиэтилен
    Работы по теплоизоляции трубопроводов для подачи горячей или охлажденной воды, котлов и трубных разводок
    Не указана
    В корзину
    Теплоизоляция трубная Утеплитель Jermaflex НПЭ 60х9ММ 2М +95ГРАД ЦЕЛЬС Г1, Г2 ТУ 2244-001-33001434-04
    Работы по теплоизоляции трубопроводов для подачи горячей или охлажденной воды, котлов и трубных разводок
    Не указана
    В корзину
    Позвонить