Теплоизоляция трубная Цилиндр Rockwool 108х60 +650ГРАД ЦЕЛЬС НГ
Работы по теплоизоляции трубопроводов для подачи горячей или охлажденной воды, котлов и трубных разводок
от 708₽
Техническое обслуживание лифта пассажирского KONE 1993ГОД 1000КГ замена крепления кнопочных элементов
Работы по монтажу лифтов, эскалаторов и движущихся тротуаров, требующие специальной квалификации, включая ремонт и техническое обслуживание
от 1827,6₽
Теплоизоляция трубная Энергофлекс Супер 110ММ 25ММ 2М вспененный полиэтилен -40...+95ГРАД ЦЕЛЬС Г2 ТУ 2244-069-04696843-00
Работы по теплоизоляции трубопроводов для подачи горячей или охлажденной воды, котлов и трубных разводок
Не указана
Техническое обслуживание лифта малогрузового на 2 остановки
Работы по монтажу лифтов, эскалаторов и движущихся тротуаров, требующие специальной квалификации, включая ремонт и техническое обслуживание
от 3500₽
Техническое обслуживание лифта малогрузового 2013ГОД 100КГ на 3 остановки
Работы по монтажу лифтов, эскалаторов и движущихся тротуаров, требующие специальной квалификации, включая ремонт и техническое обслуживание
Не указана
Теплоизоляция медных фреонопроводов по всей длине для труб 1/4" и 3/8" Энергофлекс вспененный материал
Работы по теплоизоляции трубопроводов для подачи горячей или охлажденной воды, котлов и трубных разводок
Не указана
Выполнение высотных работ методом промышленного альпинизма
Работы строительно-монтажные прочие, не включенные в другие группировки
Не указана
Услуги утепления труб Услуги по теплоизоляции трубопроводов и эстакад любой сложности ООО "АНТИКОР-М" Россия
Работы по теплоизоляции трубопроводов для подачи горячей или охлажденной воды, котлов и трубных разводок
Не указана
Техническое обслуживание лифта пассажирского KONE 1993ГОД 1000КГ замена ролика замка двери шахты
Работы по монтажу лифтов, эскалаторов и движущихся тротуаров, требующие специальной квалификации, включая ремонт и техническое обслуживание
от 1827,6₽
Теплоизоляция трубная Утеплитель Jermaflex НПЭ 42х9ММ -40...+95ГРАД ЦЕЛЬС Г1, Г2 Гамарт-Трубпласт ТУ 2244-001-33001434-04
Работы по теплоизоляции трубопроводов для подачи горячей или охлажденной воды, котлов и трубных разводок
Не указана
Теплоизоляция трубная Энергофлекс 110/09 2М вспененный полиэтилен
Работы по теплоизоляции трубопроводов для подачи горячей или охлажденной воды, котлов и трубных разводок
Не указана
Теплоизоляция трубная Утеплитель Jermaflex НПЭ 60х9ММ 2М +95ГРАД ЦЕЛЬС Г1, Г2 ТУ 2244-001-33001434-04
Работы по теплоизоляции трубопроводов для подачи горячей или охлажденной воды, котлов и трубных разводок
Не указана