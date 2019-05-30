Теплоизоляция трубная Цилиндр Rockwool 108х60 +650ГРАД ЦЕЛЬС НГ Работы по теплоизоляции трубопроводов для подачи горячей или охлажденной воды, котлов и трубных разводок от 708 ₽ В корзину

Техническое обслуживание лифта пассажирского KONE 1993ГОД 1000КГ замена крепления кнопочных элементов Работы по монтажу лифтов, эскалаторов и движущихся тротуаров, требующие специальной квалификации, включая ремонт и техническое обслуживание от 1827,6 ₽ В корзину

Теплоизоляция трубная Энергофлекс Супер 110ММ 25ММ 2М вспененный полиэтилен -40...+95ГРАД ЦЕЛЬС Г2 ТУ 2244-069-04696843-00 Работы по теплоизоляции трубопроводов для подачи горячей или охлажденной воды, котлов и трубных разводок Не указана В корзину

Техническое обслуживание лифта малогрузового на 2 остановки Работы по монтажу лифтов, эскалаторов и движущихся тротуаров, требующие специальной квалификации, включая ремонт и техническое обслуживание от 3500 ₽ В корзину

Техническое обслуживание лифта малогрузового 2013ГОД 100КГ на 3 остановки Работы по монтажу лифтов, эскалаторов и движущихся тротуаров, требующие специальной квалификации, включая ремонт и техническое обслуживание Не указана В корзину

Теплоизоляция медных фреонопроводов по всей длине для труб 1/4" и 3/8" Энергофлекс вспененный материал Работы по теплоизоляции трубопроводов для подачи горячей или охлажденной воды, котлов и трубных разводок Не указана В корзину

Выполнение высотных работ методом промышленного альпинизма Работы строительно-монтажные прочие, не включенные в другие группировки Не указана В корзину

Услуги утепления труб Услуги по теплоизоляции трубопроводов и эстакад любой сложности ООО "АНТИКОР-М" Россия Работы по теплоизоляции трубопроводов для подачи горячей или охлажденной воды, котлов и трубных разводок Не указана В корзину

Техническое обслуживание лифта пассажирского KONE 1993ГОД 1000КГ замена ролика замка двери шахты Работы по монтажу лифтов, эскалаторов и движущихся тротуаров, требующие специальной квалификации, включая ремонт и техническое обслуживание от 1827,6 ₽ В корзину

Теплоизоляция трубная Утеплитель Jermaflex НПЭ 42х9ММ -40...+95ГРАД ЦЕЛЬС Г1, Г2 Гамарт-Трубпласт ТУ 2244-001-33001434-04 Работы по теплоизоляции трубопроводов для подачи горячей или охлажденной воды, котлов и трубных разводок Не указана В корзину

Теплоизоляция трубная Энергофлекс 110/09 2М вспененный полиэтилен Работы по теплоизоляции трубопроводов для подачи горячей или охлажденной воды, котлов и трубных разводок Не указана В корзину