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    Главная / Торговый портал / Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений / Стол рабочий письменный, левый Россия Дуб Шамони светлый 1600х1000х744ММ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Стол рабочий письменный, левый Россия Дуб Шамони светлый 1600х1000х744ММ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Стол рабочий письменный, левый Россия Дуб Шамони светлый 1600х1000х744ММ- Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений
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    Стол рабочий письменный, левый Россия Дуб Шамони светлый 1600х1000х744ММ

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    Поставщики
    • ООО ТД "СТИЛЬНЫЙ ОФИС"
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      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
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