Барабан передачи изображений OCE для плоттеров OCE TDS750 со светочувствительным покрытием п/н 1060009321

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Барабан передачи изображений OCE для плоттеров OCE TDS750 со светочувствительным покрытием п/н 1060009321- Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства