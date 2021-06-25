Борона дисковая модернизированная БДМ-3х2Н 3.1М до 15СМ 3.7ГА/Ч до 15КМ/Ч КМ/Ч 22+1ШТ 2ШТ 850ММ 1170КГ ООО "ПромАгроТехнологии" Россия
Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Борона дисковая модернизированная БДМ-3х2Н 3.1М до 15СМ 3.7ГА/Ч до 15КМ/Ч КМ/Ч 22+1ШТ 2ШТ 850ММ 1170КГ ООО "ПромАгроТехнологии" Россия- Бороны дисковые
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Борона дисковая навесная БДМ-2,3х2Н 2.28М 2.73 га/ч ООО "ПромАгроТехнологии" Россия
Бороны дисковые
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Культиватор лаповый Русич КПП-14 5-12СМ 4СМ 7050х14500х1100ММ 4250КГ ТУ 4732-017-07516401-2016 АО "НИТИ им. П.И. Снегирева" Россия
Культиваторы
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Борона зубовая навесная БНЗ-9 для лущения стерни и предпосевной обработки почвы, рыхления почвы и выравнивания поверхности поля 8.5М 15ГА 9ШТ 20-80ММ 12-18КМ/Ч 1900х9100х820ММ 850КГ ООО "АГРОЦЕНТР" Россия