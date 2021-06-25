Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Добавлено в корзину!
    Отправить запрос
    Удалено из корзины
    Главная / Торговый портал / Бороны дисковые / Борона дисковая модернизированная БДМ-3х2Н 3.1М до 15СМ 3.7ГА/Ч до 15КМ/Ч КМ/Ч 22+1ШТ 2ШТ 850ММ 1170КГ ООО "ПромАгроТехнологии" Россия
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Борона дисковая модернизированная БДМ-3х2Н 3.1М до 15СМ 3.7ГА/Ч до 15КМ/Ч КМ/Ч 22+1ШТ 2ШТ 850ММ 1170КГ ООО "ПромАгроТехнологии" Россия

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Борона дисковая модернизированная БДМ-3х2Н 3.1М до 15СМ 3.7ГА/Ч до 15КМ/Ч КМ/Ч 22+1ШТ 2ШТ 850ММ 1170КГ ООО "ПромАгроТехнологии" Россия- Бороны дисковые
    4
    Борона дисковая модернизированная БДМ-3х2Н 3.1М до 15СМ 3.7ГА/Ч до 15КМ/Ч КМ/Ч 22+1ШТ 2ШТ 850ММ 1170КГ ООО "ПромАгроТехнологии" Россия

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    Не указана
    В корзину
    Единица измерения:
    ШТ
    Заказать в один клик
    Авторизуйтесь, чтобы увидеть технические характеристики
    Сообщить об ошибке
    Поставщики
    • ФОНД РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство машин и сельскохозяйственного оборудования для обработки почвы
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

    Похожие товары

    Мотыга МУ-150 "Заря" без черенка
    Машины для прополки и пропалыватели
    от 59,4
    В корзину
    Культиватор ротационный мотокультиватор Мастер ОАО "Завод им. В.А. Дегтярева" Россия
    Культиваторы
    Не указана
    В корзину
    Борона дисковая модернизированная БДМ-3х2Н 3.1М до 15СМ 3.7ГА/Ч до 15КМ/Ч КМ/Ч 22+1ШТ 2ШТ 850ММ 1170КГ ООО "ПромАгроТехнологии" Россия
    Бороны дисковые
    Не указана
    В корзину
    Культиватор бензиновый, червячный, четырехтактный Тарпан ТМЗ-МК-03 Br&S series 20СМ 0.35-1М 45КГ
    Культиваторы
    от 36985,2
    В корзину
    Кирка-мотыга 2КГ 910ММ
    Культиваторы
    от 1621,55
    В корзину
    Борона дисковая навесная БДМ-2,3х2Н 2.28М 2.73 га/ч ООО "ПромАгроТехнологии" Россия
    Бороны дисковые
    Не указана
    В корзину
    Культиватор лаповый Русич КПП-14 5-12СМ 4СМ 7050х14500х1100ММ 4250КГ ТУ 4732-017-07516401-2016 АО "НИТИ им. П.И. Снегирева" Россия
    Культиваторы
    Не указана
    В корзину
    Борона зубовая навесная БНЗ-9 для лущения стерни и предпосевной обработки почвы, рыхления почвы и выравнивания поверхности поля 8.5М 15ГА 9ШТ 20-80ММ 12-18КМ/Ч 1900х9100х820ММ 850КГ ООО "АГРОЦЕНТР" Россия
    Бороны зубовые
    Не указана
    В корзину
    Кирка-мотыга 1КГ 900ММ
    Культиваторы
    от 2278,8
    В корзину
    Культиватор бензиновый Зубр МКТ-170 4-х тактный 6.5ЛС 55СМ 33СМ
    Культиваторы
    от 24000
    В корзину
    Мотыга Сибртех среднеуглеродистая сталь 60ММ деревянный черенок 760ММ
    Машины для прополки и пропалыватели
    Не указана
    В корзину
    Мотыга прямая 150х120ММ 1200ММ
    Машины для прополки и пропалыватели
    Не указана
    В корзину
    Позвонить