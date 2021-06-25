Культиватор-плоскорез комбинированный ЩПК-6,8П 35СМ 6ГА/Ч 6.8М ТУ 4732-011-00210950-2004 ООО СХП "АГРО-ДИЗЕЛЬ" 97919386030964736-97958531033989125-97958531033989135
Культиваторы
Не указана
Кирка-мотыга 2КГ 910ММ
Культиваторы
от 1621,55₽
Культиватор ротационный мотокультиватор Лидер ОАО "Завод им. В.А. Дегтярева" Россия
Культиваторы
Не указана
Мотыга трапециевидная ЗУБР 4-39597
Машины для прополки и пропалыватели
Не указана
Мотыга МУ-150 "Заря" без черенка
Машины для прополки и пропалыватели
от 59,4₽
Культиватор прицепной ПК-360 12СМ 3,6М 3.6Га/чГА 10-12КМ/Ч 9200х3700х2100ММ 3500КГ ООО "АГРОЦЕНТР" Россия
Культиваторы
Не указана
Культиватор-плоскорез КПГ-3 16-30СМ 3 Га/ч 3.2М 2020х3200х1850ММ 10КМ/Ч ООО "АГРОЦЕНТР" Россия
Культиваторы
Не указана
Культиватор турбодисковые КТД-520Л 13СМ 5,2М 5.2Га/чГА 10-18КМ/Ч 7640х5280х1900ММ 5600КГ ООО "АГРОЦЕНТР" Россия
Культиваторы
Не указана
Культиватор полуприцепный КД-360М 16СМ 3,6М 3.6Га/чГА 10-12КМ/Ч 8100х3680х1120ММ 3200КГ ООО "АГРОЦЕНТР" Россия
Культиваторы
Не указана
Борона дисковая модернизированная БДМ-2,6х2Н 2.6М до 15СМ 3.1ГА/Ч до 15КМ/Ч КМ/Ч 18+1ШТ 2ШТ 850ММ 1050КГ ООО "ПромАгроТехнологии" Россия
Бороны дисковые
Не указана
Культиватор мото бензиновый Калибр МК-7.0 Ц 168 F-2 35СМ 50.5КГ культиватор в сборе (двигатель, рама, редуктор), фреза в сборе (рабочий орган) 2ШТ, опорный кронштейн с колёсами 1ШТ, рукоятка управления (верхняя) 1ШТ, рукоятка управления (нижняя) 2ШТ, регулятор глубины вспашки 1ШТ, комплект крепежа 1ШТ, руководство по эксплуатации, упаковка
Культиваторы
от 31080₽
Мотоблок Нева МБ2-КС 7.5ЛС (2+1)х2 2.6Л двигатель Zongshen GB225, 4 фрезы-культиватора, косилка роторная, снегоуборщик, тележка прицепная
Культиваторы
от 153988,8₽