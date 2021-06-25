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    Главная / Торговый портал / Бороны дисковые / Борона дисковая модернизированная БДМ-2,6х2Н 2.6М до 15СМ 3.1ГА/Ч до 15КМ/Ч КМ/Ч 18+1ШТ 2ШТ 850ММ 1050КГ ООО "ПромАгроТехнологии" Россия
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Борона дисковая модернизированная БДМ-2,6х2Н 2.6М до 15СМ 3.1ГА/Ч до 15КМ/Ч КМ/Ч 18+1ШТ 2ШТ 850ММ 1050КГ ООО "ПромАгроТехнологии" Россия

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Борона дисковая модернизированная БДМ-2,6х2Н 2.6М до 15СМ 3.1ГА/Ч до 15КМ/Ч КМ/Ч 18+1ШТ 2ШТ 850ММ 1050КГ ООО "ПромАгроТехнологии" Россия- Бороны дисковые
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    Борона дисковая модернизированная БДМ-2,6х2Н 2.6М до 15СМ 3.1ГА/Ч до 15КМ/Ч КМ/Ч 18+1ШТ 2ШТ 850ММ 1050КГ ООО "ПромАгроТехнологии" Россия

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      Спецификация
      Производство машин и сельскохозяйственного оборудования для обработки почвы
      Характеристики
      Минимальная партия
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