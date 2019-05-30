Оборудование специальное Автоматизированный лазерный технологический комплекс для прецизионной размерной обработки керамических плат и диэлектрических материалов до 1ММ СО2-лазер до 80ВТ АО "Научно-производственное предприятие "Исток" имени А.И. Шокина" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Оборудование специальное Автоматизированный лазерный технологический комплекс для прецизионной размерной обработки керамических плат и диэлектрических материалов до 1ММ СО2-лазер до 80ВТ АО "Научно-производственное предприятие "Исток" имени А.И. Шокина" Россия- Станки продольно-строгальные, пильные, отрезные или станки для прочей резки металла