Оборудование специальное Машина электрогидравлическая МИК-Б Митротест для изготовления концентраторов на образцах для определения ударной вязкости 680х485х1270ММ матрица W18Cr4V; Р18 высота подъема 350ММ тип образцов V-паз, U-паз 10х10х55ММ
Станки продольно-строгальные, пильные, отрезные или станки для прочей резки металла
от 575000₽
Оборудование специальное Маркиратор портативный Е1-р63с для ударно-точечной маркировки
Станки продольно-строгальные, пильные, отрезные или станки для прочей резки металла
Не указана
Оборудование специальное Приспособление ДН80 Т2144.00.000 для контроля геометрии пера отливки лопатки рабочей 2-й ступени
Станки продольно-строгальные, пильные, отрезные или станки для прочей резки металла
Не указана
Оборудование специальное Маркиратор интегрируемый ударно-точечный SIC Marking e10 i141
Станки продольно-строгальные, пильные, отрезные или станки для прочей резки металла
Не указана
Станок для продольной резки керна до 130ММ СРК-1200 (с отстойником шлама и рециркуляцией охлаждающей жидкости)
Станки продольно-строгальные, пильные, отрезные или станки для прочей резки металла
от 1260000₽
Оборудование специальное протяжное, фрезерное и зубообрабатывающее Фрезеры колонные раздвижные типа ФКР Оборудование для фрезерования участков обсадных колонн ООО НПП "БУРИНТЕХ" Россия
Станки продольно-строгальные, пильные, отрезные или станки для прочей резки металла
Не указана
Оборудование специальное Измеритель прочности покрытия Удар-тестер МТ для контроля защитного антикоррозийного покрытия труб при ударе до 1ММ с бойком 3КГ/ диаметром сферического наконечника 16ММ высота поднятия груза 1000ММ
Станки продольно-строгальные, пильные, отрезные или станки для прочей резки металла
от 364500₽
Оборудование специальное Приспособление контрольное Т2058.00.000 для РЛ ТНД ГТК-10И, -25И
Станки продольно-строгальные, пильные, отрезные или станки для прочей резки металла
Не указана
Оборудование специальное Установка лазерная технологическая автоматизированная (УЛТА) "Каравелла-1" для изготовления прецизионных деталей изделий ЭТ методом лазерной микрообработки (ОПК) КРПГ.442162.001 ТУ АО «НПП «Исток» им. Шокина»
Станки продольно-строгальные, пильные, отрезные или станки для прочей резки металла
Не указана