Установка для очистки вод Автоматизированная установка для физико-химической очистки стоков 10М3/Ч АТМ АТМ ГРАД ЦЕЛЬС КГ ММ размещение в отапливаемом технологическом помещении площадью до 250М2 4859-001-08376804б-2013 ООО "ЦВТ" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Установка для очистки вод Автоматизированная установка для физико-химической очистки стоков 10М3/Ч АТМ АТМ ГРАД ЦЕЛЬС КГ ММ размещение в отапливаемом технологическом помещении площадью до 250М2 4859-001-08376804б-2013 ООО "ЦВТ" Россия- Установки для очистки питьевых, сточных вод и улучшения качества питьевых вод