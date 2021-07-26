Материал шовный нерассасывающийся крученый Никант-П нестерильный полиамид импрегнированная полимерным раствором, содержащим антибиотик – доксициклин и германийсодержащим препаратом неокрашенный 75СМ ТУ 9393-203-00209556-2010 АО "ВНИИСВ" Россия 1136952000756 ФСР 2011/10166 от 10.06.2014

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Материал шовный нерассасывающийся крученый Никант-П нестерильный полиамид импрегнированная полимерным раствором, содержащим антибиотик – доксициклин и германийсодержащим препаратом неокрашенный 75СМ ТУ 9393-203-00209556-2010 АО "ВНИИСВ" Россия 1136952000756 ФСР 2011/10166 от 10.06.2014- Кетгут и аналогичные материалы