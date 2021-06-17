Характеристики

Скотч термостойкий 100мм*50м. Служит для маскирования труб при нанесении покрытия. Температура нагрева трубы до 230 С. Время нагрева с 20 С до 230 С около 5 сек., с момента нагрева до охлаждения (до 60 С) от 40 до 80 сек.