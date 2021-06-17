Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Скотч термостойкий ЗМ 100ММх50М бумажный- Бумага оберточная и упаковочная различного назначения
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Скотч термостойкий 100мм*50м. Служит для маскирования труб при нанесении покрытия. Температура нагрева трубы до 230 С. Время нагрева с 20 С до 230 С около 5 сек., с момента нагрева до охлаждения (до 60 С) от 40 до 80 сек.
Минимальная партия
100
Регионы поставки
Свердловская область, Челябинская область, Республика Башкортостан, Тюменская область