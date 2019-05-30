Припой на медной основе медно-фосфористый ПМФОЦР-6-4-0.03 Проволока 2ММ ГОСТ 11930.3-79 Сплавы медные необработанные от 7680 ₽ В корзину

Припой на медной основе Медно-фосфористый П 14 Пруток 7,0-10,0ММ применяется для пайки меди и медных сплавов в холодильной технике, кондиционерах, теплообменниках, смесителях ТУ 1733-008-17228138-2005 ЗАО "Завод припоев" Россия Сплавы медные необработанные Не указана В корзину

Припой латунный ТП1-м 0.8ММ 100Г ТУ 48-21-731-85 Сплавы медные необработанные от 1299,99 ₽ В корзину

Припой на медной основе Медно-фосфористый ПМФОЦр 6-4-0,03 с флюсом Чушка 420х210ММ Область применения ПМФОЦр 6-4-0,03 включает себя пайку медных соединений, медных трубопроводов, кондиционеров и холодильных аппаратов. ТУ 1733-005-17228138-2006 ЗАО "Завод припоев" Россия Сплавы медные необработанные Не указана В корзину

Припой на медной основе Harris 0 Пруток 1.3х3.2х500ММ Сплавы медные необработанные от 1800 ₽ В корзину

Припой на медной основе для меди 5%(серебро) 1 прут Сплавы медные необработанные от 800 ₽ В корзину

Припой на медной основе для пайки твердосплавного металлорежущего инструмента МНМц 68-4-2 Лента 0,4-1,0ММ предназначен для пайки резцов, твердосплавного инструмента из сплавов ВК, стали ГОСТ 48-21-674-91 ЗАО "Завод припоев" Россия Сплавы медные необработанные Не указана В корзину

Припой на медной основе Медно-фосфористый ПМФОЦр 6-4-0,03 с флюсом Пруток 7,0-10,0ММ Область применения ПМФОЦр 6-4-0,03 включает себя пайку медных соединений, медных трубопроводов, кондиционеров и холодильных аппаратов. ТУ 1733-005-17228138-2006 ЗАО "Завод припоев" Россия Сплавы медные необработанные Не указана В корзину

Припой на медной основе Castolin RB 5286 пруток 2х2х500ММ Сплавы медные необработанные от 340 ₽ В корзину

Припой на медной основе Медно-фосфористый П 81 Проволока 0,5-1,5ММ Припой П81 используется при изготовлении и ремонте холодильников, теплообменников. ТУ 48-17228138 ЗАО "Завод припоев" Россия Сплавы медные необработанные Не указана В корзину

Припой на медной основе для пайки твердосплавного металлорежущего инструмента ЛЛНМц 49-9-0,2 Таблетки, порошок применяют при пайке различного твердосплавного инструмента ТУ 1733-026-17228138-2005 ЗАО "Завод припоев" Россия Сплавы медные необработанные Не указана В корзину