Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Добавлено в корзину!
    Отправить запрос
    Удалено из корзины
    Главная / Торговый портал / Лигатуры на основе меди / Кремний монокристаллический заготовки для оптических компонентов для применения в инфракрасной технике (ОПК) АО "ГЕРМАНИЙ" ГОСТ 19658-81 ТУ 48-4-295-82 ГОСТ 19658-81
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Кремний монокристаллический заготовки для оптических компонентов для применения в инфракрасной технике (ОПК) АО "ГЕРМАНИЙ" ГОСТ 19658-81 ТУ 48-4-295-82 ГОСТ 19658-81

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кремний монокристаллический заготовки для оптических компонентов для применения в инфракрасной технике (ОПК) АО "ГЕРМАНИЙ" ГОСТ 19658-81 ТУ 48-4-295-82 ГОСТ 19658-81- Лигатуры на основе меди
    56
    Кремний монокристаллический заготовки для оптических компонентов для применения в инфракрасной технике (ОПК) АО "ГЕРМАНИЙ" ГОСТ 19658-81 ТУ 48-4-295-82 ГОСТ 19658-81

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    Не указана
    В корзину
    Единица измерения:
    КГ
    Заказать в один клик
    Авторизуйтесь, чтобы увидеть технические характеристики
    Сообщить об ошибке
    Поставщики
    • ООО ЭТП ГПБ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая цветными металлами в первичных формах, кроме драгоценных
      Характеристики
      Производитель: АО "ГЕРМАНИЙ"; Государственный стандарт: ГОСТ 19658-81; Обозначение нормативного или технического документа: ТУ 48-4-295-82 ГОСТ 19658-81
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО ЭТП ГПБ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая цветными металлами в первичных формах, кроме драгоценных
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ФОНД РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая цветными металлами в первичных формах, кроме драгоценных
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

    Похожие товары

    Припой на медной основе медно-фосфористый ПМФОЦР-6-4-0.03 Проволока 2ММ ГОСТ 11930.3-79
    Сплавы медные необработанные
    от 7680
    В корзину
    Припой на медной основе Медно-фосфористый П 14 Пруток 7,0-10,0ММ применяется для пайки меди и медных сплавов в холодильной технике, кондиционерах, теплообменниках, смесителях ТУ 1733-008-17228138-2005 ЗАО "Завод припоев" Россия
    Сплавы медные необработанные
    Не указана
    В корзину
    Припой латунный ТП1-м 0.8ММ 100Г ТУ 48-21-731-85
    Сплавы медные необработанные
    от 1299,99
    В корзину
    Припой на медной основе Медно-фосфористый ПМФОЦр 6-4-0,03 с флюсом Чушка 420х210ММ Область применения ПМФОЦр 6-4-0,03 включает себя пайку медных соединений, медных трубопроводов, кондиционеров и холодильных аппаратов. ТУ 1733-005-17228138-2006 ЗАО "Завод припоев" Россия
    Сплавы медные необработанные
    Не указана
    В корзину
    Припой на медной основе Harris 0 Пруток 1.3х3.2х500ММ
    Сплавы медные необработанные
    от 1800
    В корзину
    Припой на медной основе для меди 5%(серебро) 1 прут
    Сплавы медные необработанные
    от 800
    В корзину
    Припой на медной основе для пайки твердосплавного металлорежущего инструмента МНМц 68-4-2 Лента 0,4-1,0ММ предназначен для пайки резцов, твердосплавного инструмента из сплавов ВК, стали ГОСТ 48-21-674-91 ЗАО "Завод припоев" Россия
    Сплавы медные необработанные
    Не указана
    В корзину
    Припой на медной основе Медно-фосфористый ПМФОЦр 6-4-0,03 с флюсом Пруток 7,0-10,0ММ Область применения ПМФОЦр 6-4-0,03 включает себя пайку медных соединений, медных трубопроводов, кондиционеров и холодильных аппаратов. ТУ 1733-005-17228138-2006 ЗАО "Завод припоев" Россия
    Сплавы медные необработанные
    Не указана
    В корзину
    Припой на медной основе Castolin RB 5286 пруток 2х2х500ММ
    Сплавы медные необработанные
    от 340
    В корзину
    Припой на медной основе Медно-фосфористый П 81 Проволока 0,5-1,5ММ Припой П81 используется при изготовлении и ремонте холодильников, теплообменников. ТУ 48-17228138 ЗАО "Завод припоев" Россия
    Сплавы медные необработанные
    Не указана
    В корзину
    Припой на медной основе для пайки твердосплавного металлорежущего инструмента ЛЛНМц 49-9-0,2 Таблетки, порошок применяют при пайке различного твердосплавного инструмента ТУ 1733-026-17228138-2005 ЗАО "Завод припоев" Россия
    Сплавы медные необработанные
    Не указана
    В корзину
    Припой на медной основе Медно-цинковый П 47 Пруток 1,6-3,0ММ применяется при пайке, меди, медных сплавов, никеля, никелевых сплавов, стали ТУ 1733-001-17228138-2005 ЗАО "Завод припоев" Россия
    Сплавы медные необработанные
    Не указана
    В корзину
    Позвонить