Набор реагентов Real-time PCR-BRCA1-5382insC для выявления мутации BRCA1 5382insC с использованием ПЦР в режиме реального времени амплификатор CFX96 50 Праймеры для выявления гена BRCA1 без мутации 5382insC, Праймеры для выявления гена BRCA1 с мутацией 5382insC, ПЦР смесь с Taq ДНК-полимеразой; Фрагмент геномной ДНК человека не содержащей мутации BRCA1 5382insC, Фрагмент геномной ДНК человека с мутацией 5382insC в гене BRCA1; Вода для ПЦР №1 -18ГРАД ЦЕЛЬС ФСР 2012/13492 12 месяцев 1025403643913 ООО "БИОЛИНК" Россия

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