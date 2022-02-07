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    Главная / Торговый портал / Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств для автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода / Микрокомпьютер одноплатный АО "ПО "ЭЛЕКТРОПРИБОР" Россия
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Микрокомпьютер одноплатный АО "ПО "ЭЛЕКТРОПРИБОР" Россия

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Микрокомпьютер одноплатный АО "ПО "ЭЛЕКТРОПРИБОР" Россия- Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств для автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода
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    Микрокомпьютер одноплатный АО "ПО "ЭЛЕКТРОПРИБОР" Россия

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      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
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