Блок светооптический в сборе к маяку импульсному FL3042-0203 влючает ксеноновую лампу на монтажной плате, прозрачную линзу, прокладку, крепеж линзы к корпусу блока.

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Блок светооптический в сборе к маяку импульсному FL3042-0203 влючает ксеноновую лампу на монтажной плате, прозрачную линзу, прокладку, крепеж линзы к корпусу блока.- Арматура осветительная прочая, не включенная в другие группировки