Тиски слесарные поворотные ТСЧ-150 Гомель 150ММ 30000Н 20.5КГ чугун СЧ-20 ГОСТ 4045-75
Оснастка специальная технологическая для станков прочая, не включенная в другие группировки
от 12968,21₽
Тиски слесарные на струбцине Proxxon Micromot FMZ 75ММ 28608
Оснастка специальная технологическая для станков прочая, не включенная в другие группировки
от 3082₽
Тиски слесарные Stayer 150ММ 8"
Оснастка специальная технологическая для станков прочая, не включенная в другие группировки
от 4030,8₽
Тиски слесарные модернизированные тип 1 ТСМ 200 200ММ ГОСТ 4045-75
Оснастка специальная технологическая для станков прочая, не включенная в другие группировки
от 12492₽
Тиски слесарные Topex 07A307
Оснастка специальная технологическая для станков прочая, не включенная в другие группировки
от 1287,6₽
Тиски слесарные поворотные ТСС-160 Гомель 160ММ 50КН 27КГ сталь 35Л 165ММ ЗАО "Гомельский механический завод"
Оснастка специальная технологическая для станков прочая, не включенная в другие группировки
от 14484₽
Тиски слесарные поворотные Дело Техники ТСС-80 80ММ 1500КГ/С 4.6КГ 0-120° чугун/ сталь 100ММ 392380
Оснастка специальная технологическая для станков прочая, не включенная в другие группировки
от 5940₽
Тиски станочные поворотные 7200-0220-02 200 ММ чугун Гомель
Оснастка специальная технологическая для станков прочая, не включенная в другие группировки
от 13291,99₽
Тиски слесарные Квалитет ТС-200 тип 1 исп.1 200ММ ТУ 3928-027-57887514-09
Оснастка специальная технологическая для станков прочая, не включенная в другие группировки
от 10080₽
Тиски слесарные ТСС-125 125ММ
Оснастка специальная технологическая для станков прочая, не включенная в другие группировки
Не указана
Тиски слесарные 140ММ
Оснастка специальная технологическая для станков прочая, не включенная в другие группировки
от 4360,8₽
Тиски слесарные Stalex Горилла 150ММ 14КГ 360° 125ММ M60D
Оснастка специальная технологическая для станков прочая, не включенная в другие группировки
от 6000₽