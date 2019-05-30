Оснастка технологическая Комплектующие для пресс-форм для проектирования и сборки пресс-форм для литья пластиков и цветных металлов ГОСТ 27358-87 ЗАО "Фодеско-МАК" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Оснастка технологическая Комплектующие для пресс-форм для проектирования и сборки пресс-форм для литья пластиков и цветных металлов ГОСТ 27358-87 ЗАО "Фодеско-МАК" Россия- Оснастка специальная технологическая для станков прочая, не включенная в другие группировки