Установка для очистки вод Установка водоподготовки МО-80 М3/Ч (при температуре исходной воды +80С) не менее 80Л/Ч АТМ АТМ ГРАД ЦЕЛЬС (до капремонта, очищенной воды) не менее 1000М3; (назначенный, очищенной воды) не менее 8000М3 (сухая) не более 62КГ не более 800х300х850ММ АО "НИИ "Полюс" им.М.Ф.Стельмаха" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Установка для очистки вод Установка водоподготовки МО-80 М3/Ч (при температуре исходной воды +80С) не менее 80Л/Ч АТМ АТМ ГРАД ЦЕЛЬС (до капремонта, очищенной воды) не менее 1000М3; (назначенный, очищенной воды) не менее 8000М3 (сухая) не более 62КГ не более 800х300х850ММ АО "НИИ "Полюс" им.М.Ф.Стельмаха" Россия- Установки для очистки питьевых, сточных вод и улучшения качества питьевых вод