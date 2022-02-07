Повязка противоожоговая гелева АППОЛО ПГ-ПАК-АИ 20х30СМ для оказания первой помощи и лечения ожогов 1-3 степени

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Повязка противоожоговая гелева АППОЛО ПГ-ПАК-АИ 20х30СМ для оказания первой помощи и лечения ожогов 1-3 степени- Материалы перевязочные и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые лекарственными средствами