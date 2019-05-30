Установка буровая УРБ-2А2
Машины бурильные
от 1700000₽
Мотобур КМ-10И 19И.00.000-3 «Машиностроительный завод им. В.В. Воровского» с набором бурового инструмента - фиксатор 6 шт, буровая ложка 1 шт, грунтонос 1 шт, выталкиватель 1 шт, переходник 2 шт, вилка для шнека 2 шт, шнек 12 шт, вороток штанговый 1 шт, штанга 10 шт, долото 2 шт;,втулка 3 шт, ключ для шнеков 2 шт, шнеколовка для шнеков 1 шт.
Машины бурильные
Не указана
Станок пневмоударного бурения (буровой) НКР100М для бурения взрывных скважин при разработке полезных ископаемых ТУ 3145-029-00211033-2001 ООО "СОМЗ" Россия
Машины бурильные
Не указана
Мотобур STIHL ВТ 130 1400ВТ 36.3см3 200ММ 1.9л.с. 8500ОБ/МИН 0.53Л
Машины бурильные
от 57129,6₽
Установка буровая на твердые ископаемые передвижная Мобильная буровая установка МБУ 3200/200 Д(К) ООО "Уралмаш НГО Холдинг" Россия
Машины бурильные
Не указана
Снегоболотоход ФанТом 1500 430ММ рессорная (двойная) 109ЛС 35Л 65КМ/Ч 2800х2050х1500ММ
Машины проходческие прочие
от 500000₽
Станция управления и защиты к насосам СУ-2-2.2-РК-ПН-АА2 АВР, 3S, эл. задвижка 0.16кВт
Оборудование для проходки тоннелей прочее
Не указана
Шкив тормозной механизма передвижения моста 200ММ сталь 45 ГОСТ 1050-88 ТУ 3148-215-00165600-2001
Оборудование для проходки тоннелей прочее
от 14688₽
Установка буровая на твердые ископаемые передвижная ПБУ-2 ТУ 3662-001-05743852- 2006 ЩИГРОВСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГЕОМАШ" Россия
Машины бурильные
Не указана
Станция управления и защиты к насосам "Лоцман" L2-40 IP54 У2
Оборудование для проходки тоннелей прочее
от 17280₽
Установка бурильная алмазная HILTI DD 160 230В 25...202ММ 3618389
Машины бурильные
от 159642₽
Устройство взрывное программируемое ЖЗ 2460 ТУ 25-7514.0134-89
Оборудование для проходки тоннелей прочее
от 6984₽