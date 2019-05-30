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    Главная / Торговый портал / Машины проходческие прочие / Комбайн проходческий по калийным солям Высокопроизводительный проходческо-добычной комплекс для добычи калийных руд АО "КОПЕЙСКИЙ МАШЗАВОД" Россия
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Комбайн проходческий по калийным солям Высокопроизводительный проходческо-добычной комплекс для добычи калийных руд АО "КОПЕЙСКИЙ МАШЗАВОД" Россия

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Комбайн проходческий по калийным солям Высокопроизводительный проходческо-добычной комплекс для добычи калийных руд АО "КОПЕЙСКИЙ МАШЗАВОД" Россия- Машины проходческие прочие
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    Комбайн проходческий по калийным солям Высокопроизводительный проходческо-добычной комплекс для добычи калийных руд АО "КОПЕЙСКИЙ МАШЗАВОД" Россия

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      Спецификация
      Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства
      Характеристики
      Минимальная партия
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