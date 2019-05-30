Вездеход ЧЕТРА ТМ-140 450ММ 800ММ независимая торсионная 0.026МЕГАПА -40...+40ГРАД ЦЕЛЬС уклоны и подъемы - до 30ГРАД (в сухое время года); до 15ГРАД (зимой и на сырых грунтах) ЯМЗ 250ЛС 4000КГ (на платформе) не более 3500КГ; (в кабине, включая пассажиров) не более 500КГ 7ЧЕЛ 830Л 45КМ/Ч 800КМ гидромеханическая шести ступенчатая с электрогидравлическим переключением передач 147КВТ 13000КГ 7800х3100х3105ММ ТМ140-СБ2ТУ АО "ЧЕТРА-ПМ" Российская Федерация (РФ, Россия)

Машины проходческие прочие

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