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    Главная / Торговый портал / Бумага электроизоляционная / Электроизоляционный материал (диэлектрик) пленкоэлектрокартон ПЭК 0.27ММ рулон
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Электроизоляционный материал (диэлектрик) пленкоэлектрокартон ПЭК 0.27ММ рулон

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Электроизоляционный материал (диэлектрик) пленкоэлектрокартон ПЭК 0.27ММ рулон- Бумага электроизоляционная
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    Электроизоляционный материал (диэлектрик) пленкоэлектрокартон ПЭК 0.27ММ рулон

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    Поставщики
    • ООО "Мост-52"
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      Спецификация
      Производство бумаги и картона
      Характеристики
      Минимальная партия
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