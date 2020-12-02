Узел чистящий Oce 2912651

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Узел чистящий Oce 2912651- Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства