Фотобарабан Drum Unit Oce 1070037143

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Фотобарабан Drum Unit Oce 1070037143- Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства