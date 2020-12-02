Девелопер Oce 1070064596 PlotWave 300/340/350/360

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Девелопер Oce 1070064596 PlotWave 300/340/350/360- Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства