Блок фотобарабана Kyocera DK-170

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Блок фотобарабана Kyocera DK-170- Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства