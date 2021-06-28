Автогрейдер СДМ-25 для землеройно-профилировочных работ при строительстве, ремонте и содержании дорог ММ ММ ММ ММ 250 173КВТ механическая (вперед/назад) 8/16 до 40КМ/Ч бульдозерный и грейдерный отвалы 10950х3220х4000ММ 22.7Т ТУ 4814-001-31209544-2015 ООО "СпецДорМаш" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Автогрейдер СДМ-25 для землеройно-профилировочных работ при строительстве, ремонте и содержании дорог ММ ММ ММ ММ 250 173КВТ механическая (вперед/назад) 8/16 до 40КМ/Ч бульдозерный и грейдерный отвалы 10950х3220х4000ММ 22.7Т ТУ 4814-001-31209544-2015 ООО "СпецДорМаш" Россия- Грейдеры самоходные