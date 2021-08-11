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    Главная / Торговый портал / Изделия медицинские ватно-марлевые / Тампон хирургический Углеродные полые волокна для микродренажа при хирургическом лечении глаукомы АО "НИИГрафит"
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Тампон хирургический Углеродные полые волокна для микродренажа при хирургическом лечении глаукомы АО "НИИГрафит"

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Тампон хирургический Углеродные полые волокна для микродренажа при хирургическом лечении глаукомы АО "НИИГрафит"- Изделия медицинские ватно-марлевые
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    Тампон хирургический Углеродные полые волокна для микродренажа при хирургическом лечении глаукомы АО "НИИГрафит"

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      Спецификация
      Торговля оптовая фармацевтической продукцией
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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