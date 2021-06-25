Борона зубовая навесная БНЗ-9 для лущения стерни и предпосевной обработки почвы, рыхления почвы и выравнивания поверхности поля 8.5М 15ГА 9ШТ 20-80ММ 12-18КМ/Ч 1900х9100х820ММ 850КГ ООО "АГРОЦЕНТР" Россия
Бороны зубовые
Не указана
Мотыга самозаточная металлическая зеленая 250ММ
Машины для прополки и пропалыватели
Не указана
Лущильник лемешный Прицепной ЛДГ-10 для рыхления необработанного грунта разного механического состава 10М 10ГА 450ММ 4-10СМ 8-12КМ/Ч 8000х11200х1000ММ 2700КГ ООО "АГРОЦЕНТР" Россия
Рыхлители
Не указана
Кирка-мотыга 2КГ 910ММ
Культиваторы
от 1621,55₽
Борона дисковая навесная БДМ-2,3х2Н 2.28М 2.73 га/ч ООО "ПромАгроТехнологии" Россия
Бороны дисковые
Не указана
Культиватор лаповый Русич КПП-14 5-12СМ 4СМ 7050х14500х1100ММ 4250КГ ТУ 4732-017-07516401-2016 АО "НИТИ им. П.И. Снегирева" Россия
Культиваторы
Не указана
Культиватор полуприцепный К-360 МК 16СМ 3,6М 3.6Га/чГА 10-12КМ/Ч 8100х3680х1120ММ 2700КГ ООО "АГРОЦЕНТР" Россия
Культиваторы
Не указана
Мотыга Сибртех среднеуглеродистая сталь 60ММ деревянный черенок 760ММ
Машины для прополки и пропалыватели
Не указана
Культиватор мото бензиновый Калибр МК-7.0 Ц 168 F-2 35СМ 50.5КГ культиватор в сборе (двигатель, рама, редуктор), фреза в сборе (рабочий орган) 2ШТ, опорный кронштейн с колёсами 1ШТ, рукоятка управления (верхняя) 1ШТ, рукоятка управления (нижняя) 2ШТ, регулятор глубины вспашки 1ШТ, комплект крепежа 1ШТ, руководство по эксплуатации, упаковка
Культиваторы
от 31080₽
Борона дисковая навесная БДМ-2,3х2Н 1. Предпосевная обработка почвы; 2. Лущение стерни; 3. Разделка пласта многолетних трав; 4. Подготовка почвы после уборки пропашных и зерновых культур. 2.28М 15СМ 2.73ГА/Ч 12КМ/Ч КМ/Ч 16+1ШТ 2ШТ ММ 2280КГ ТУ 4732-035-37111585-2015 ООО "ПромАгроТехнологии" Россия
Бороны дисковые
Не указана
Культиватор бензиновый, червячный, четырехтактный Тарпан ТМЗ-МК-03 20СМ 0.35-1М 45КГ
Культиваторы
Не указана
Кирка-мотыга 1КГ 900ММ
Культиваторы
от 2278,8₽