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    Главная / Торговый портал / Машины и оборудование для содержания птицы / Оборудование Система пометоудаления (продольного) - 8М/МИН; (поперечного) - 39М/МИН ТУ 4743-003-21467469-2014 ООО "ТЕХНА" Россия
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    Оборудование Система пометоудаления (продольного) - 8М/МИН; (поперечного) - 39М/МИН ТУ 4743-003-21467469-2014 ООО "ТЕХНА" Россия

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Оборудование Система пометоудаления (продольного) - 8М/МИН; (поперечного) - 39М/МИН ТУ 4743-003-21467469-2014 ООО "ТЕХНА" Россия- Машины и оборудование для содержания птицы
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    Оборудование Система пометоудаления (продольного) - 8М/МИН; (поперечного) - 39М/МИН ТУ 4743-003-21467469-2014 ООО "ТЕХНА" Россия

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      Спецификация
      Производство машин для очистки, сортировки или калибровки яиц, фруктов или прочих сельскохозяйственных продуктов, кроме семян, зерна или сухих бобовых культур
      Характеристики
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