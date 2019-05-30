Главная / Торговый портал / Машины для очистки, сортировки или калибровки яиц / Оборудование Система яйцесбора Должна обеспечивать перемещение яйца от клеток батарей и подачу их: на стол яйцесбора, яйцесортировальную машину или в систему транспортировки яйца в яйцесклад (продольного) - 0-4.5М/МИН; (поперечного) - 6М/МИН ТУ 4743-001-21467469-2014 ООО "ТЕХНА" Россия
Оборудование Система яйцесбора Должна обеспечивать перемещение яйца от клеток батарей и подачу их: на стол яйцесбора, яйцесортировальную машину или в систему транспортировки яйца в яйцесклад (продольного) - 0-4.5М/МИН; (поперечного) - 6М/МИН ТУ 4743-001-21467469-2014 ООО "ТЕХНА" Россия
Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Оборудование Система яйцесбора Должна обеспечивать перемещение яйца от клеток батарей и подачу их: на стол яйцесбора, яйцесортировальную машину или в систему транспортировки яйца в яйцесклад (продольного) - 0-4.5М/МИН; (поперечного) - 6М/МИН ТУ 4743-001-21467469-2014 ООО "ТЕХНА" Россия- Машины для очистки, сортировки или калибровки яиц
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Производство машин для очистки, сортировки или калибровки яиц, фруктов или прочих сельскохозяйственных продуктов, кроме семян, зерна или сухих бобовых культур
Характеристики
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