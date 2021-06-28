Оборудование Система кормления должна обеспечивать хранение корма и своевременную подачу его в кормушки в необходимых объемах, одновременно по всем ярусам батареи Л 0.37КВТ 0.4Т/Ч 1.5 см/голову ШТ 300ММ ТУ 4743-004-21467469-2014 ООО "ТЕХНА" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Оборудование Система кормления должна обеспечивать хранение корма и своевременную подачу его в кормушки в необходимых объемах, одновременно по всем ярусам батареи Л 0.37КВТ 0.4Т/Ч 1.5 см/голову ШТ 300ММ ТУ 4743-004-21467469-2014 ООО "ТЕХНА" Россия- Машины и оборудование для содержания птицы