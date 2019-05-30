Оборудование Система яйцесбора Должна обеспечивать сбор яиц от клеток батарей и подачу их на стол яйцесбора (продольного) - 4М/МИН; (поперечного) - 0-4.5М/МИН ТУ 4743-003-21467469-2014 ООО "ТЕХНА" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Оборудование Система яйцесбора Должна обеспечивать сбор яиц от клеток батарей и подачу их на стол яйцесбора (продольного) - 4М/МИН; (поперечного) - 0-4.5М/МИН ТУ 4743-003-21467469-2014 ООО "ТЕХНА" Россия- Машины для очистки, сортировки или калибровки яиц