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    Главная / Торговый портал / Машины для очистки, сортировки или калибровки яиц / Оборудование Система яйцесбора Должна обеспечивать сбор яиц от клеток батарей и подачу их на стол яйцесбора (продольного) - 4М/МИН; (поперечного) - 0-4.5М/МИН ТУ 4743-003-21467469-2014 ООО "ТЕХНА" Россия
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Оборудование Система яйцесбора Должна обеспечивать сбор яиц от клеток батарей и подачу их на стол яйцесбора (продольного) - 4М/МИН; (поперечного) - 0-4.5М/МИН ТУ 4743-003-21467469-2014 ООО "ТЕХНА" Россия

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Оборудование Система яйцесбора Должна обеспечивать сбор яиц от клеток батарей и подачу их на стол яйцесбора (продольного) - 4М/МИН; (поперечного) - 0-4.5М/МИН ТУ 4743-003-21467469-2014 ООО "ТЕХНА" Россия- Машины для очистки, сортировки или калибровки яиц
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    Оборудование Система яйцесбора Должна обеспечивать сбор яиц от клеток батарей и подачу их на стол яйцесбора (продольного) - 4М/МИН; (поперечного) - 0-4.5М/МИН ТУ 4743-003-21467469-2014 ООО "ТЕХНА" Россия

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      Спецификация
      Производство машин для очистки, сортировки или калибровки яиц, фруктов или прочих сельскохозяйственных продуктов, кроме семян, зерна или сухих бобовых культур
      Характеристики
      Минимальная партия
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