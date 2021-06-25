Сеялка зерновая механическая СЗМ-400Т для посева всех типов зерновых, колосовых, зернобобовых культур с одновременным высевом мелкосемянных культур (покровно) и внесением минеральных удобрений 4М (для семян) - 684, (для мелких семян) - 210, (для удобрений) - 440Л 28 28 60-80ЛС 2990х4706х1430ММ 4.4-4.8ГА/Ч 1380КГ КМ/Ч ПАО "НМЗ" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Сеялка зерновая механическая СЗМ-400Т для посева всех типов зерновых, колосовых, зернобобовых культур с одновременным высевом мелкосемянных культур (покровно) и внесением минеральных удобрений 4М (для семян) - 684, (для мелких семян) - 210, (для удобрений) - 440Л 28 28 60-80ЛС 2990х4706х1430ММ 4.4-4.8ГА/Ч 1380КГ КМ/Ч ПАО "НМЗ" Россия- Сеялки зерновые