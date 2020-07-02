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    Главная / Торговый портал / Опоры радиорелейных линий из черных металлов / Опора "Сосна-НН" 100 АО "Омский электромеханический завод" Россия
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Опора "Сосна-НН" 100 АО "Омский электромеханический завод" Россия

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Опора "Сосна-НН" 100 АО "Омский электромеханический завод" Россия- Опоры радиорелейных линий из черных металлов
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    Опора "Сосна-НН" 100 АО "Омский электромеханический завод" Россия

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      Спецификация
      Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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