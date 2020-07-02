Опора 2,4КР(AAGM) СБАР 6.126.021 2,4-168-01-00-00 для установки антенных систем
Опоры радиорелейных линий из черных металлов
от 41250₽
Опора Конструкции стальных мачт и опор связи, осветительных мачт Предназначены для установки телекоммуникационного оборудования Высота до 100 метров
Опоры радиорелейных линий из черных металлов
Не указана
Опора "Сосна-НН" 100 АО "Омский электромеханический завод" Россия
Опоры радиорелейных линий из черных металлов
Не указана
Полуферма 3381х1005ММ труба 40х40х2ММ
Опоры и мачты из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки
Не указана
Мачта антенная Remo МА-4.5 сталь 4.5М
Опоры телевизионные из черных металлов
от 3909,6₽
Мачта антенная мобильная сборно-разборной конструкции унифицированная 100М АО "НТЦ "Интернавигация" Россия
Опоры телевизионные из черных металлов
Не указана
Опора антенная мобильная "Сосна-НН" для размещения, транспортирования и оперативного развертывания и свертывания систем связи и радиолокации АО "Завод "Электромаш" Россия
Опоры радиорелейных линий из черных металлов
Не указана
Мачта антенная МТА-5 5М
Опоры телевизионные из черных металлов
Не указана
Мачта антенная ХЖ2.092.098 металлическая 7 колен 12.1М
Опоры телевизионные из черных металлов
Не указана
Мачта антенная AL для установки комплекса антенн на плоской или наклонной крыше 2 колена 50ММ 3М
Опоры телевизионные из черных металлов
Не указана
Мачта антенная настенная СК600-900У металлическая для антенн до 0.9М 38ММ 0.49М
Опоры телевизионные из черных металлов
от 560,04₽