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    Главная / Торговый портал / Части светильников и осветительных устройств / Рамка Brauberg Hit для дипломов, сертификатов, грамот 300х400ММ пластик/красное дерево с позолотой 390259
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Рамка Brauberg Hit для дипломов, сертификатов, грамот 300х400ММ пластик/красное дерево с позолотой 390259

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Рамка Brauberg Hit для дипломов, сертификатов, грамот 300х400ММ пластик/красное дерево с позолотой 390259- Части светильников и осветительных устройств
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    Рамка Brauberg Hit для дипломов, сертификатов, грамот 300х400ММ пластик/красное дерево с позолотой 390259

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    Поставщики
    • БОГДАНОВА ОКСАНА ВАЛЕРЬЕВНА
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      Спецификация
      Производство статуэток, рам для фотографий, картин, зеркал и прочих декоративных изделий из недрагоценных металлов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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