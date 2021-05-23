Характеристики

Шкаф для одежды «Арго» изготовлен из ламинированной деревоплиты (ЛДСП) цвета орех. Имеет размеры 200×77 см и глубину 58 см. Внутри есть полка и штанга для одежды, расположенная параллельно задней стенке. Шкаф для одежды закрывается при помощи двух распашных дверей с накладными ручками. Кромки отделаны лентой из прочного ПВХ для защиты от повреждений. Изображения товаров на сайте не могут гарантировать точную цветопередачу.