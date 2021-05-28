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    Главная / Торговый портал / Станки деревообрабатывающие фрезерные, шипорезные, шлифовальные и полировальные / Станок фрезерный вертикальный с ЧПУ серии "ПРОТОН В" В-1400 для выполнения фрезерных, расточных, сверлильных, резьбонарезных работ при обработке деталей и сборочных единиц ПАО "ПРОТОН-ПЕРМСКИЕ МОТОРЫ" Россия
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Станок фрезерный вертикальный с ЧПУ серии "ПРОТОН В" В-1400 для выполнения фрезерных, расточных, сверлильных, резьбонарезных работ при обработке деталей и сборочных единиц ПАО "ПРОТОН-ПЕРМСКИЕ МОТОРЫ" Россия

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Станок фрезерный вертикальный с ЧПУ серии "ПРОТОН В" В-1400 для выполнения фрезерных, расточных, сверлильных, резьбонарезных работ при обработке деталей и сборочных единиц ПАО "ПРОТОН-ПЕРМСКИЕ МОТОРЫ" Россия- Станки деревообрабатывающие фрезерные, шипорезные, шлифовальные и полировальные
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    Станок фрезерный вертикальный с ЧПУ серии "ПРОТОН В" В-1400 для выполнения фрезерных, расточных, сверлильных, резьбонарезных работ при обработке деталей и сборочных единиц ПАО "ПРОТОН-ПЕРМСКИЕ МОТОРЫ" Россия

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      Спецификация
      Производство деревообрабатывающих станков
      Характеристики
      Минимальная партия
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