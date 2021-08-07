Аренда автобуса Mercedes-Benz Sprinter 20 мест
Услуги по аренде городских и междугородных автобусов с водителем
Не указана
Услуги транспортные автобуса для вахтовой перевозки пассажиров УРАЛ 26 мест 8Ч
Услуги по аренде городских и междугородных автобусов с водителем
от 1180₽
Услуги транспортные автобуса для вахтовой перевозки пассажиров 23 места
Услуги по аренде городских и междугородных автобусов с водителем
от 2280₽
Услуги транспортные микроавтобуса УАЗ-2206 8...11 мест 8Ч
Услуги по аренде городских и междугородных автобусов с водителем
от 1593₽
Транспортные услуги микроавтобусов УАЗ (кроме санитарных) легковой, грузовой, специальный, грузопассажирский 1-1,2Т 8Ч (ЕИ-час. Цена может измениться в зависимости от км пробега)
Услуги по аренде городских и междугородных автобусов с водителем
от 944₽
Услуги транспортные микроавтобуса мобильный офис Волжанин 528501 8 мест 8Ч
Услуги по аренде городских и междугородных автобусов с водителем
от 1486,8₽
Услуги транспортные автобуса Ikarus 256 42 места 8Ч
Услуги по аренде городских и междугородных автобусов с водителем
от 1298₽
Услуги транспортные автобуса КАВЗ 28 мест 8Ч
Услуги по аренде городских и междугородных автобусов с водителем
от 1180₽
Услуги транспортные микроавтобуса Iveco Daily 18 мест 8Ч
Услуги по аренде городских и междугородных автобусов с водителем
от 1298₽
Услуги транспортные микроавтобуса Toyota Hiace 12 мест
Услуги по аренде городских и междугородных автобусов с водителем
от 1298₽
Услуги транспортные автобуса с водителем туристический для перевозки пассажиров 16...20 мест
Услуги по аренде городских и междугородных автобусов с водителем
от 90₽
Услуги транспортные автобуса Волжанин 45 мест 8Ч
Услуги по аренде городских и междугородных автобусов с водителем
от 1486,8₽