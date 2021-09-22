Цена без НДС, руб.
5303,25
Спецификация
Производство мебели для офисов и предприятий торговли
Характеристики
Торговая марка: Chairman
Подробные характеристики
Материал обивки: ткань JP
Цвет обивки: черный
Макс. статическая нагрузка, кг: 120
Механизм качания: Top Gun
Материал крестовины: пластик
Сборка мебели: требуется сборка поставщиком
Страна происхождения: Россия
Регионы поставки
Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Московская область, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Ленинградская область, Свердловская область, Челябинская область, Республика Татарстан (Татарстан), Самарская область, Республика Башкортостан, Волгоградская область, Саратовская область, Ростовская область, Новосибирская область, Краснодарский край, Омская область, Пермский край