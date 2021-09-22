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    Главная / Торговый портал / Мебель для офисов и предприятий торговли / Кресло для руководителя Chairman 279 ткань/пластик черный
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Кресло для руководителя Chairman 279 ткань/пластик черный

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кресло для руководителя Chairman 279 ткань/пластик черный- Мебель для офисов и предприятий торговли
    77
    Кресло для руководителя Chairman 279 ткань/пластик черный

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    Цена
    от 3577,5
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    Поставщики
    • ООО "СПЕЦСНАБПРОЕКТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7295
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      8754
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      8754c НДС
    • ООО "ВОЛНА К"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      8400
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      8400c НДС
    • ООО "СПЕЦЛИДЕР ГРУПП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      8400
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      8400c НДС
    • ООО "ГК ЛИДЕР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      8400
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      8400c НДС
    • ООО "ЯРТРЕЙД"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      6210
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      7452
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      7452c НДС
    • ООО "МАРИНТЕР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      6000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      7200
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      7200c НДС
    • ООО "НПП "МОНОТЕСТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5541,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      6650
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      6650c НДС
    • ООО "ИНВЕСТКОНТРАКТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5500
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      6600
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      6600c НДС
    • ООО "ПРОМСНАБРЕСУРС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5416,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      6500
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      25000
      Регионы поставки
      Подробнее
      6500c НДС
    • ООО "КОМУС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5303,25
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      6363,91
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Торговая марка: Chairman Подробные характеристики Материал обивки: ткань JP Цвет обивки: черный Макс. статическая нагрузка, кг: 120 Механизм качания: Top Gun Материал крестовины: пластик Сборка мебели: требуется сборка поставщиком Страна происхождения: Россия
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Московская область, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Ленинградская область, Свердловская область, Челябинская область, Республика Татарстан (Татарстан), Самарская область, Республика Башкортостан, Волгоградская область, Саратовская область, Ростовская область, Новосибирская область, Краснодарский край, Омская область, Пермский край
      Подробнее
      6363,91c НДС
      Цена актуальна до
    • ООО "ПАРТНЕР-СК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5102,5
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      6123
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      6123c НДС
    • ООО "МЕЛТЗЕР ГРУПП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5100
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      6120
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      20
      Регионы поставки
      Подробнее
      6120c НДС
    • ООО "ИКСТОРГ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4900
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      5880
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      5880c НДС
    • ООО "РЕМИ-М"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4879,16
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      5855
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      20
      Регионы поставки
      Подробнее
      5855c НДС
    • ООО "ДИВО ОФИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4941,52
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      5831
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      5831c НДС
    • ООО "СМАРТОФИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4941,52
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      5831
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      5831c НДС
    • ООО "ТЦ Комус"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4941,52
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      5831
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      5831c НДС
    • ООО "СТИЛУС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4941,52
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      5831
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      5831c НДС
    • ООО "ГЛОБЭКС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4941,52
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      5831
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      5831c НДС
    • ООО "ПРОФИМАРКЕТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4941,52
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      5831
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      5831c НДС
    • ООО "ИНТЕГРА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4941,52
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      5831
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      5831c НДС
    • ООО "МПС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4941,52
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      5831
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      5831c НДС
    • ООО "ЦТО"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4941,52
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      5831
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      5831c НДС
    • ООО "ТОРЭКС ГРУПП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4833,33
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      5800
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      5800c НДС
    • ООО "ДОРСТЭЙЛ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4779,16
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      5735
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      10
      Регионы поставки
      Подробнее
      5735c НДС
    • ООО "СИТАДА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5725
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      5725
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      20
      Регионы поставки
      Подробнее
      5725c НДС
    • ООО "ГОРСНАБ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      3800
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      4560
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      4560c НДС
    • ООО "ОФИКО-М"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      3683
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      4419,6
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      4419,6c НДС
    • ООО "АЛЬЯНС-ПРО"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      3575
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      4290
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      4290c НДС
    • ООО "АЛЬЯНС-ПОВОЛЖЬЕ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      3550
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      4260
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      25
      Регионы поставки
      Подробнее
      4260c НДС
    • ООО "ПЛАНЕТА М"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4155
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      4155
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      4155c НДС
    • ООО "ФКМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2981,25
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      3577,5
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      3577,5c НДС

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