Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Добавлено в корзину!
    Отправить запрос
    Удалено из корзины
    Главная / Торговый портал / Кабели управления, контроля, сигнализации; кабели и провода термоэлектродные / Кабель судовой НРШМ 3х1.5
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Кабель судовой НРШМ 3х1.5

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кабель судовой НРШМ 3х1.5- Кабели управления, контроля, сигнализации; кабели и провода термоэлектродные
    1
    Кабель судовой НРШМ 3х1.5

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 106,03
    В корзину
    Единица измерения:
    М
    Заказать в один клик
    Авторизуйтесь, чтобы увидеть технические характеристики
    Сообщить об ошибке
    Поставщики
    • ООО "МС "НГ-КОМПЛЕКС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      89,85
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      106,03
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      106,03c НДС

    Похожие товары

    Кабель интерфейсный симметричный КИПЭВнг(А)-LS 3х2х0.6ММ
    Кабели управления, контроля, сигнализации; кабели и провода термоэлектродные
    от 346800
    В корзину
    Кабель интерфейсный симметричный КИПЭВнг(А)-LS 2х2х0.6ММ
    Кабели управления, контроля, сигнализации; кабели и провода термоэлектродные
    от 305760
    В корзину
    Кабель интерфейсный УПИ-2-037 2М
    Кабели управления, контроля, сигнализации; кабели и провода термоэлектродные
    от 11508,15
    В корзину
    Кабель интерфейсный Telecom HDMI (m)/HDMI (m) 1.8М CG511D-2M
    Кабели управления, контроля, сигнализации; кабели и провода термоэлектродные
    Не указана
    В корзину
    Кабель интерфейсный соединительный HQ CABLE-5503-5 HDMI
    Кабели управления, контроля, сигнализации; кабели и провода термоэлектродные
    Не указана
    В корзину
    Кабель интерфейсный соединительный Kramer Electronics C-FM6/FM6-10 0.9М C-FM6/FM6-10
    Кабели управления, контроля, сигнализации; кабели и провода термоэлектродные
    Не указана
    В корзину
    Кабель интерфейсный соединительный HQ CABLE-5503-15 HDMI
    Кабели управления, контроля, сигнализации; кабели и провода термоэлектродные
    Не указана
    В корзину
    Кабель интерфейсный подвесной оконцованный дроп-кабель КС-ВХ-01-S7 -03-SC/APC-SC/APC-015м
    Кабели управления, контроля, сигнализации; кабели и провода термоэлектродные
    Не указана
    В корзину
    Кабель интерфейсный HDMI to HDMI (19M -19M) 2М
    Кабели управления, контроля, сигнализации; кабели и провода термоэлектродные
    Не указана
    В корзину
    Кабель интерфейсный соединительный HDMI-HDMI 15М
    Кабели управления, контроля, сигнализации; кабели и провода термоэлектродные
    от 1976
    В корзину
    Кабель интерфейсный соединительный COM RS-232 1.8М
    Кабели управления, контроля, сигнализации; кабели и провода термоэлектродные
    Не указана
    В корзину
    Кабель интерфейсный соединительный Alco OM-220V-6 6М 805162
    Кабели управления, контроля, сигнализации; кабели и провода термоэлектродные
    Не указана
    В корзину
    Позвонить