Монтаж датчика уровня топлива LLS 20160/30160
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств
от 6000₽
Ремонт колодки тормозной RR 584408A504
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств
Не указана
Ремонт автономного отопителя Air Top 5500 Evo 24 дизель
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств
от 1700₽
Ремонт автономного отопителя HYDRONIC D10 24В
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств
от 1700₽
Расточка блока цилиндров расточка блока, гильзовка производится на стационарном расточном, затем хонинговальном станках с нанесением маслоудерживающей сетки
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств
от 2000₽
Монтаж дополнительного оборудования ТС
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств
от 470000₽
Кузовной ремонт автомобилей иностранного производства
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств
Не указана
Демонтаж/монтаж защиты двигателя НИВА 2121, 2123
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств
от 700₽
Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей Toyota Land Cruiser
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств
от 567200₽
Техническое обслуживание и ремонт тягачей Scania ЕИ-нормо/час
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств
Не указана
Ремонт редуктора переднего моста полноприводного автомобиля
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств
от 16000₽
Техническое обслуживание JAC N80 ТО-5
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств
от 32956,9₽