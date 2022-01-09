Установка типа "ДХ-100" для производства комбинированного дезинфектанта "Диоксид хлора и хлор" ТУ 4213-009-49534204-2007 АО "УНИХИМ с ОЗ"

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Установка типа "ДХ-100" для производства комбинированного дезинфектанта "Диоксид хлора и хлор" ТУ 4213-009-49534204-2007 АО "УНИХИМ с ОЗ"- Установки для очистки питьевых, сточных вод и улучшения качества питьевых вод