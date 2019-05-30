Доска офисная магнитная MAGNETOPLAN вставки из пластика на углах алюминиевая рама 120x90СМ горизонтально/вертикальное крепление

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Доска офисная магнитная MAGNETOPLAN вставки из пластика на углах алюминиевая рама 120x90СМ горизонтально/вертикальное крепление- Услуги по оптовой торговле прочей офисной техникой и оборудованием