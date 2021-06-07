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    Главная / Торговый портал / Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств / Замена наконечника рулевого
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Замена наконечника рулевого

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Замена наконечника рулевого- Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств
    2
    Замена наконечника рулевого

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    Цена
    от 450
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    Единица измерения:
    ШТ
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    Поставщики
    • ООО "ГИБРИД ЦЕНТР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      450
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      450
      Спецификация
      Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      450c НДС

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