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    Главная / Торговый портал / Бумага печатная специального назначения / Сборник лекций для повышения квалификации персонала 200 страниц (брошюра)
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Сборник лекций для повышения квалификации персонала 200 страниц (брошюра)

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Сборник лекций для повышения квалификации персонала 200 страниц (брошюра)- Бумага печатная специального назначения
    2
    Сборник лекций для повышения квалификации персонала 200 страниц (брошюра)

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    Цена
    от 4049,76
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    Единица измерения:
    ШТ
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    Поставщики
    • ЧУ ДПО «Газпром ОНУТЦ»
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      3432
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      4049,76
      Спецификация
      Деятельность по распространению кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      4049,76c НДС

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