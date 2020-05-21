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    Главная / Торговый портал / Бумага печатная специального назначения / Сборник лекций для повышения квалификации персонала 350 страниц (брошюра)
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Сборник лекций для повышения квалификации персонала 350 страниц (брошюра)

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Сборник лекций для повышения квалификации персонала 350 страниц (брошюра)- Бумага печатная специального назначения
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    Сборник лекций для повышения квалификации персонала 350 страниц (брошюра)

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    Цена
    от 6199,72
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • ЧУ ДПО «Газпром ОНУТЦ»
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5254
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      6199,72
      Спецификация
      Деятельность по распространению кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      6199,72c НДС

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