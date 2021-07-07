Фотобарабан Samsung SCX-6545N 80000 страниц

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Фотобарабан Samsung SCX-6545N 80000 страниц- Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства