Кабель связи симметричный для цифровых систем передачи данных парной скрутки UTP Cat 5e Hyperline UTP4-C5e-SOLID-GY

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кабель связи симметричный для цифровых систем передачи данных парной скрутки UTP Cat 5e Hyperline UTP4-C5e-SOLID-GY- Кабели, провода и шнуры связи прочие, не включенные в другие группировки