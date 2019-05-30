Запасная часть Редукция (Reduction) part № 0005-4463-630, spare parts drawing № 2065-3200-060 GEA Westfalia Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ Не указана В корзину

Классификатор с непогруженной спиралью 1КСН-15х82 8200ММ 18 град длина - 11000мм, ширина - 2200мм, высота - 3500мм 10000КГ ЗАО "СПЕЦТЕХНОМАШ" Россия Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ Не указана В корзину

Машина проборазделочная автоматический отборник проб АО1-10 ЗАО "СПЕЦТЕХНОМАШ" Россия 1440КГ Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ Не указана В корзину

Грохот специальный гидромеханический пластинчатый ГПР-3 6729х3356х3000 мм 19500КГ ЗАО "СПЕЦТЕХНОМАШ" Россия Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ Не указана В корзину

Бетоносмеситель СБР 150А-БТ 380ВТ 150ЛИТР(ДМ³) Бетоносмесители и растворосмесители от 37406 ₽ В корзину

Грохот специальный линейный инерционный ГЛИ616 4850КГ ЗАО "СПЕЦТЕХНОМАШ" Россия Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ Не указана В корзину

Бетоносмеситель Лебедянь СБР-190 1000ВТ 190Л 220В 1200х740х1380ММ 95452 Бетоносмесители и растворосмесители от 40800 ₽ В корзину

Агрегат дробильно-сортировочный мобильный комплекс 2КСА100 ЗАО "СПЕЦТЕХНОМАШ" Россия Дробилки прочие, не включенные в другие группировки Не указана В корзину

Миксер для приготовления буровых и тампонажных растворов Fann Instrument 686СS 250х250х410ММ КВТ 110В 1000…20000ОБ/МИН нержавеющая сталь Машины для смешивания и аналогичной обработки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ от 507300 ₽ В корзину

Устройство загрузочное труб-сушилок УЗТ2-9К ЗАО "СПЕЦТЕХНОМАШ" Россия Для равномерной подачи сырого угля в трубы-сушилки 150Т/Ч 30ПРОЦ 9950КГ Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ Не указана В корзину

Сепаратор универсальный липкостной ленточный АЖ600 ЗАО "СПЕЦТЕХНОМАШ" Россия Для обогащения ценных минералов 300..1500 л/ч 860КГ Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ Не указана В корзину