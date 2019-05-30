Запасная часть Редукция (Reduction) part № 0005-4463-630, spare parts drawing № 2065-3200-060 GEA Westfalia
Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ
Не указана
Классификатор с непогруженной спиралью 1КСН-15х82 8200ММ 18 град длина - 11000мм, ширина - 2200мм, высота - 3500мм 10000КГ ЗАО "СПЕЦТЕХНОМАШ" Россия
Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ
Не указана
Машина проборазделочная автоматический отборник проб АО1-10 ЗАО "СПЕЦТЕХНОМАШ" Россия 1440КГ
Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ
Не указана
Грохот специальный гидромеханический пластинчатый ГПР-3 6729х3356х3000 мм 19500КГ ЗАО "СПЕЦТЕХНОМАШ" Россия
Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ
Не указана
Бетоносмеситель СБР 150А-БТ 380ВТ 150ЛИТР(ДМ³)
Бетоносмесители и растворосмесители
от 37406₽
Грохот специальный линейный инерционный ГЛИ616 4850КГ ЗАО "СПЕЦТЕХНОМАШ" Россия
Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ
Не указана
Бетоносмеситель Лебедянь СБР-190 1000ВТ 190Л 220В 1200х740х1380ММ 95452
Бетоносмесители и растворосмесители
от 40800₽
Агрегат дробильно-сортировочный мобильный комплекс 2КСА100 ЗАО "СПЕЦТЕХНОМАШ" Россия
Дробилки прочие, не включенные в другие группировки
Не указана
Миксер для приготовления буровых и тампонажных растворов Fann Instrument 686СS 250х250х410ММ КВТ 110В 1000…20000ОБ/МИН нержавеющая сталь
Машины для смешивания и аналогичной обработки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ
от 507300₽
Устройство загрузочное труб-сушилок УЗТ2-9К ЗАО "СПЕЦТЕХНОМАШ" Россия Для равномерной подачи сырого угля в трубы-сушилки 150Т/Ч 30ПРОЦ 9950КГ
Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ
Не указана
Сепаратор универсальный липкостной ленточный АЖ600 ЗАО "СПЕЦТЕХНОМАШ" Россия Для обогащения ценных минералов 300..1500 л/ч 860КГ
Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ
Не указана
Миксер Etatron AF 80СМ 0.18КВТ В ОБ/МИН PP/AISI 316 3 фазы, диаметр винта 90ММ
Машины для смешивания и аналогичной обработки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ
от 36225₽