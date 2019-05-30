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    Главная / Торговый портал / Дробилки прочие, не включенные в другие группировки / Установка дробильно-сортировочная передвижная производительностью до 25 т/ч Размер исходного материала до 1000 мм, производительность до 400 м3/час, фракции получаемого продукта 0-250 мм ЗАО "ДРОБМАШ" Россия
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Установка дробильно-сортировочная передвижная производительностью до 25 т/ч Размер исходного материала до 1000 мм, производительность до 400 м3/час, фракции получаемого продукта 0-250 мм ЗАО "ДРОБМАШ" Россия

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Установка дробильно-сортировочная передвижная производительностью до 25 т/ч Размер исходного материала до 1000 мм, производительность до 400 м3/час, фракции получаемого продукта 0-250 мм ЗАО "ДРОБМАШ" Россия- Дробилки прочие, не включенные в другие группировки
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    Установка дробильно-сортировочная передвижная производительностью до 25 т/ч Размер исходного материала до 1000 мм, производительность до 400 м3/час, фракции получаемого продукта 0-250 мм ЗАО "ДРОБМАШ" Россия

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    • ФОНД РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
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      Спецификация
      Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства
      Характеристики
      Минимальная партия
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