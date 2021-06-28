Генератор огнетушащего аэрозоля автономный АУПА для обнаружения и объемного тушения пожаров классов А2, В, С и Е от 0,03 до 2 м3М3 С ММ Температурный диапазон эксплуатации от 0°С до +50°С АМТК.485433.001ТУ ФГУП ФЦДТ "СОЮЗ" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Генератор огнетушащего аэрозоля автономный АУПА для обнаружения и объемного тушения пожаров классов А2, В, С и Е от 0,03 до 2 м3М3 С ММ Температурный диапазон эксплуатации от 0°С до +50°С АМТК.485433.001ТУ ФГУП ФЦДТ "СОЮЗ" Россия- Огнетушители